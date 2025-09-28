В подмосковном Зарайске пройдет первая арт-резиденция для художников

Участники арт-резиденции в период проведения фестиваля будут находится в Зарайске до 30 ноября, взаимодействовать с жителями города и проводить мастер-классы, а также создавать новые работы. По итогу открытого конкурса будут отобраны восемь художников, работы которых станут частью итоговой выставки, посвященной исследованию исторического, культурного и архитектурного контекста города. Выставка будет работать с 29 ноября до 9 января 2026 года на двух площадках: в арт-пространстве «Цехъ» и в историческом доме Мачтета.