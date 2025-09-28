В подмосковном Зарайске пройдет первая арт-резиденция для художников

Первая арт-резиденция для художников стартует в Зарайске с 27 октября в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Прием заявок на участие уже начался и продлится до 19 октября.
К проекту могут присоединиться российские художники старше 18 лет, работающие с живописью, графикой, скульптурой, фото, видео, цифровым искусством и другими направлениями.
«Арт-резиденция — это точка взаимного обогащения: художники, горожане, культурные институции и локальные сообщества входят в диалог через исследование, прогулки-экспедиции, встречи. Здесь личная оптика автора встречается с “голосом города” — его памятью, маршрутами, ремеслами, звуками и словами», — отметили кураторы проекта Михаил Левин и Аксана Прутцкова.
Участники арт-резиденции в период проведения фестиваля будут находится в Зарайске до 30 ноября, взаимодействовать с жителями города и проводить мастер-классы, а также создавать новые работы. По итогу открытого конкурса будут отобраны восемь художников, работы которых станут частью итоговой выставки, посвященной исследованию исторического, культурного и архитектурного контекста города. Выставка будет работать с 29 ноября до 9 января 2026 года на двух площадках: в арт-пространстве «Цехъ» и в историческом доме Мачтета.
Отметим, арт-резиденция реализуется при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области в сотрудничестве с Московской школой современного искусства (MSCA). Подробная информация об участии и проекте доступна на сайте.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.