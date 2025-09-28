Ричмонд
Инженерное чудо: В Китае открыли мост-рекордсмен высотой 625 метров

В Китае открыли для движения самый высокий мост в мире, пересекающий ущелье Хуацзян в провинции Гуйчжоу. Об этом событии сообщило агентство CNA.

Источник: Life.ru

Данная подвесная конструкция была возведена в рамках строительства скоростной трассы Лючжи-Аньлонг. Его высота над дном каньона достигает 625 метров, а общая протяжённость составляет 2,9 километра. Главный пролёт моста имеет длину 1,4 километра, что также является рекордным показателем.

Несущие стальные элементы собраны из 93 сегментов, а их совокупный вес достигает примерно 22 тысяч тонн. По словам инженеров, эта масса сопоставима с весом двух Эйфелевых башен. Строительство данного объекта было начато в 2022 году и велось ускоренными темпами.

Новая переправа не только стала ключевой транспортной артерией, но и приобрела статус важной туристической достопримечательности. Благодаря мосту время поездки через ущелье сократилось с двух часов до двух минут.

Ранее сообщалось, что правительство Италии готовится утвердить строительство моста через Мессинский пролив стоимостью 13,5 миллиарда евро, рассматривая его как элемент национальной обороны и инфраструктуры НАТО.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

