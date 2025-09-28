Инженерное чудо: В Китае открыли мост-рекордсмен высотой 625 метров

Несущие стальные элементы собраны из 93 сегментов, а их совокупный вес достигает примерно 22 тысяч тонн. По словам инженеров, эта масса сопоставима с весом двух Эйфелевых башен. Строительство данного объекта было начато в 2022 году и велось ускоренными темпами.