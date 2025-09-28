Ричмонд
Названа причина смерти актера из сериала «Тайны следствия» Александра Иовлева

Причиной смерти советского и российского артиста Александра Иовлева стал рак. Об этом сообщили друзья актера.

По их словам, дети артиста жили в Германии. Раньше Иовлев ежегодно приезжал к ним в гости.

— Когда случилась проблема со здоровьем, уехал туда на лечение. Надеюсь, сейчас его ничего не беспокоит, — приводит слова знакомых Иовлева Aif.ru.

Артиста не стало 22 сентября.

С 1977 по 1997 год он работал режиссером литературно-драматической редакции на Ленинградском, а затем на Санкт-Петербургском радио, параллельно ставя спектакли в театрах «Интерателье» и «Эсперанты».

С 1999 года он был тесно связан с «Театром за черной речкой». Также он преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете и занимал пост заместителя директора театральной программы на факультете филологии и искусств. В числе его постановок — «Любовь и странствия прапорщика Гринева», «Миф о десанте», «Урфин Джюс, или Тайна трех камней» и другие. Иовлев также писал музыку для нескольких спектаклей.

С начала 2000-х годов он активно участвовал в телепроектах, таких как «Тайны следствия», «Омут», «Тамбовская волчица», «Попытка к бегству» и «Б. О. М. Ж.».