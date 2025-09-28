В Гидрометцентре рассказали, что происходит с погодой в России

Вильфанд заявил, что холодные воздушные массы идут с севера, северо-запада и северо-востока.
Вся европейская часть России оказалась под влиянием холодных воздушных масс, из-за этого температура в этих регионах ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На всей европейской территории России погода прохладная, ниже нормы», — рассказал Вильфанд ТАСС. Он отметил, что мощный антициклон охватил всю европейскую территорию страны, и с севера, северо-запада и северо-востока поступает холодный воздух.
В Приволжском федеральном округе по ночам ожидаются заморозки до минус 5−8 градусов. В Южном федеральном округе ночная температура может опуститься до минус 3−4 градусов, в Калмыкии — до минус 2. Аналогичная ситуация складывается на Северо-Западе и Урале, где местами уже образовался снежный покров.
Ранее метеоролог Алексей Сафонов рассказал о погоде в Москве в конце сентября — начале октября. Он отметил, что ожидается похолодание, с температурой около +10 градусов и ночными заморозками до −3. В начале недели дневные температуры могут подняться до +11−12, но ночи останутся холодными.
Он сообщил, что потепления на следующей неделе не будет, ожидается стандартная осенняя погода без циклонов. Что касается прогноза на октябрь, то в первой декаде температура может быть около 5−12 градусов с постепенным похолоданием. Снег может появиться к концу октября, но скорее всего, не образует устойчивого покрова до 15 ноября. В конце октября владельцы автомобилей должны следить за прогнозами, так как это время переобувки на зимние шины, передает MK.RU.