В Гидрометцентре рассказали, что происходит с погодой в России

Он сообщил, что потепления на следующей неделе не будет, ожидается стандартная осенняя погода без циклонов. Что касается прогноза на октябрь, то в первой декаде температура может быть около 5−12 градусов с постепенным похолоданием. Снег может появиться к концу октября, но скорее всего, не образует устойчивого покрова до 15 ноября. В конце октября владельцы автомобилей должны следить за прогнозами, так как это время переобувки на зимние шины, передает MK.RU.