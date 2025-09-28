Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гидрометцентре рассказали, что происходит с погодой в России

Вся европейская часть России оказалась под влиянием холодных воздушных масс, из-за этого температура в этих регионах ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд заявил, что холодные воздушные массы идут с севера, северо-запада и северо-востока.

Вся европейская часть России оказалась под влиянием холодных воздушных масс, из-за этого температура в этих регионах ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На всей европейской территории России погода прохладная, ниже нормы», — рассказал Вильфанд ТАСС. Он отметил, что мощный антициклон охватил всю европейскую территорию страны, и с севера, северо-запада и северо-востока поступает холодный воздух.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ европейской части России сентябрь будет теплее нормы.

В Приволжском федеральном округе по ночам ожидаются заморозки до минус 5−8 градусов. В Южном федеральном округе ночная температура может опуститься до минус 3−4 градусов, в Калмыкии — до минус 2. Аналогичная ситуация складывается на Северо-Западе и Урале, где местами уже образовался снежный покров.

Ранее метеоролог Алексей Сафонов рассказал о погоде в Москве в конце сентября — начале октября. Он отметил, что ожидается похолодание, с температурой около +10 градусов и ночными заморозками до −3. В начале недели дневные температуры могут подняться до +11−12, но ночи останутся холодными.

Он сообщил, что потепления на следующей неделе не будет, ожидается стандартная осенняя погода без циклонов. Что касается прогноза на октябрь, то в первой декаде температура может быть около 5−12 градусов с постепенным похолоданием. Снег может появиться к концу октября, но скорее всего, не образует устойчивого покрова до 15 ноября. В конце октября владельцы автомобилей должны следить за прогнозами, так как это время переобувки на зимние шины, передает MK.RU.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше