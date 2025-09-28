В Упоровском районе Тюменской области завершился фольклорный проект

Фольклорный проект «Частушка — живое наследие предков» проходил в Упоровском районе Тюменской области с мая по сентябрь 2025 года в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в районном центре культуры и досуга.
За время проекта было организовано 14 выездных концертов и творческих встреч в домах культуры района, 11 экспедиций к старожилам, которые подарили более 700 записанных частушек. Также были обработаны 13 уникальных рукописных сборников, содержащих около 2,5 тыс. частушек. После весь собранный материал систематизировали в удобную электронную базу данных.
Кульминацией проекта стал праздник на центральной площади села Упорово. Перед гостями выступил тюменский фольклорный ансамбль «Росстань», исполнивший песни, которые были записаны в этих местах более 25 лет назад.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.