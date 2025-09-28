В Упоровском районе Тюменской области завершился фольклорный проект

За время проекта было организовано 14 выездных концертов и творческих встреч в домах культуры района, 11 экспедиций к старожилам, которые подарили более 700 записанных частушек. Также были обработаны 13 уникальных рукописных сборников, содержащих около 2,5 тыс. частушек. После весь собранный материал систематизировали в удобную электронную базу данных.