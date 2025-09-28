«Неприятно, но без особых последствий». Как справились и кто проиграл от закрытия границ, рассказали в ГТК

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как справились и кто проиграл от закрытия движения на границе в белорусско-польском направлении, рассказал председатель ГТК Владимир Орловский в интервью телеканалу СТВ, сообщает БЕЛТА.
Насколько восстановлены авто-, грузовые и ж/д потоки в польском направлении, уточнили таможенники «С грузовыми потоками быстрее». Какие прогнозы по продвижению очередей на польской границе.
Тот, кто проиграл от закрытия, тот и выиграл от открытия, обозначил Владимир Орловский. «Конечно, в первую очередь это польская сторона. Также закрытие границы плохо действовало и на транзит, и на белорусские грузы. Конечно, открытие границы хорошо для двух сторон, и все-таки в первую очередь — для польской», — подчеркнул он.
Эти дни не принесли серьезного ущерба белорусской экономике, заверил председатель ГТК. «Те грузы, которые должны были выйти в Европу, вышли. Импорт, который ожидался, был не критичен. Где-то такого критического отсутствия сырья либо комплектующих для какого-то предприятия мы не наблюдали. Скажем, было неприятно, но без особых последствий», — прокомментировал он.
Относительно поставок цветов или другого скоропортящегося товара, который не мог ждать 10 суток — две недели, были приняты оперативные решения. «Где смогли, перегрузили в другие грузовики, которые пошли через иное направление. А те грузы, которые в дороге могут находиться более продолжительное время, дождались своего пересечения границы», — пояснил Владимир Орловский. -0-
Скриншот видео телеканала СТВ.
