«Неприятно, но без особых последствий». Как справились и кто проиграл от закрытия границ, рассказали в ГТК

Тот, кто проиграл от закрытия, тот и выиграл от открытия, обозначил Владимир Орловский. «Конечно, в первую очередь это польская сторона. Также закрытие границы плохо действовало и на транзит, и на белорусские грузы. Конечно, открытие границы хорошо для двух сторон, и все-таки в первую очередь — для польской», — подчеркнул он.

