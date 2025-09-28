Петербургский детский лагерь вышел в финал всероссийского конкурса

Детский лагерь «Солнечный» из Санкт-Петербурга вышел в финал Всероссийского конкурса «Лучший лагерь России», организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городском комитете по образованию.
На заявочном этапе конкурса комитет провел оценку лагерей по 45 критериям. Из всех детских лагерей города право представлять Северную столицу на федеральном уровне получили два учреждения: детский оздоровительный лагерь «Буревестник» и детский оздоровительно-образовательный лагерь «Солнечный».
На федеральном этапе, который состоял из нескольких испытаний, проверяли активность и содержание страниц учреждений в социальных сетях. Затем дети и родители, которые изучали сайт лагеря, выставляли ему оценку от лица будущих участников смен. Третьим этапом стала подготовка видеопрезентации отрядного дела, где лагеря должны были наглядно подтвердить высокий уровень содержания образовательной и досуговой деятельности. Завершающей частью отбора стала защита программы воспитательной работы и развития лагеря.
Заключительный этап, в котором встретились сильнейшие лагеря страны, состоялся 24 сентября. После онлайн-защиты программы директор лагеря «Солнечный» Алексей Маслов поделился своими впечатлениями.
«Это был колоссальный опыт. Мы не просто отчитывались о проделанной работе, а демонстрировали нашу философию, наш “солнечный” дух. Конкурс — это маленькая жизнь, где команда — это сердце, лагерь — душа, а дети — семья. Быть в финале такого масштабного конкурса — уже большая победа и признание нашего труда», — отметил Маслов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.