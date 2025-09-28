Петербургский детский лагерь вышел в финал всероссийского конкурса

«Это был колоссальный опыт. Мы не просто отчитывались о проделанной работе, а демонстрировали нашу философию, наш “солнечный” дух. Конкурс — это маленькая жизнь, где команда — это сердце, лагерь — душа, а дети — семья. Быть в финале такого масштабного конкурса — уже большая победа и признание нашего труда», — отметил Маслов.