Парламентские выборы в Молдавии завершились

В Молдавии в воскресенье состоялись досрочные парламентские выборы, на которых депутаты избирались на четырехлетний срок. Явка на выборы составила более 33,3 процента, что позволило признать их состоявшимися. В парламенте насчитывается 101 депутатское место. Независимым кандидатам необходимо преодолеть избирательный порог в два процента голосов, партиям — в пять процентов, а блокам — в семь.