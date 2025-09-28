«С грузовыми потоками быстрее». Какие прогнозы по продвижению очередей на польской границе

Также глава ведомства прокомментировал работу польской стороны по пассажирскому потоку: стали ли работать быстрее или все же придерживаются принципа так называемой итальянской забастовки, как было до этого. «Работают практически по такому же сценарию, то есть принимают где-то половину от пропускной способности. Хотел бы отметить, что все равно это лучше, чем работают литовцы и латыши. Вот у них на самом деле “итальянская забастовка”, так как не более 100 грузовиков принимают к себе. И по легковому направлению тоже ограничено», — пояснил он.