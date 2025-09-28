«С грузовыми потоками быстрее». Какие прогнозы по продвижению очередей на польской границе

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По грузовому направлению на польской границе ситуация продвигается достаточно быстро. Возможно, для ее нормализации понадобится несколько суток, по легковому так не получится. На этом акцентировал внимание председатель ГТК Владимир Орловский в интервью телеканалу СТВ, сообщает БЕЛТА.
Обозначая ориентировочные сроки и прогнозы по восстановлению ситуации на белорусско-польском направлении, где несколько дней движение было открыто после двухнедельного стопа, в ГТК отметили, что по грузовому направлению все продвигается достаточно быстро. «Возможно (понадобится. — Прим. БЕЛТА), несколько суток. По легковому так не получится: очередь будет снижаться, но не так быстро, как по грузовикам», — пояснил Владимир Орловский.
Также глава ведомства прокомментировал работу польской стороны по пассажирскому потоку: стали ли работать быстрее или все же придерживаются принципа так называемой итальянской забастовки, как было до этого. «Работают практически по такому же сценарию, то есть принимают где-то половину от пропускной способности. Хотел бы отметить, что все равно это лучше, чем работают литовцы и латыши. Вот у них на самом деле “итальянская забастовка”, так как не более 100 грузовиков принимают к себе. И по легковому направлению тоже ограничено», — пояснил он.
По оценке Владимира Орловского, по литовскому и латвийскому направлениям ситуация стабильно хуже. «По польскому направлению только закрытие создало такую ситуацию, а так движение идет быстрее», — заключил он. -0-
Скриншот видео телеканала СТВ.
