Келлог заявил, что решение о передаче Киеву ракет Tomahawk еще не принято

При этом спецпосланник американского лидера подтвердил, что Зеленский обращался к Трампу с просьбой о получении крылатых ракет.

Источник: Аргументы и факты

Специальный представитель американского президента Кит Келлог выступил с заявлением, что администрация Дональда Трампа пока не приняла решение о возможности поставок ракет Tomahawk другим странам НАТО с целью их последующей передачи Киеву. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Это решение не принято. Но я знаю, что Зеленский действительно просил их. От президента будет зависеть, будет ли это сделано», — заявил Кит Келлог.

Ранее источники в администрации США и в Киеве заявили, что Трамп во время переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Нью-Йорке выразил готовность рассмотреть вопрос об отмене ограничений на применение американского оружия увеличенной дальности для атак на территорию России.

