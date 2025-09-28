На завершение строительства водозабора Цимлянска добавят более 100 миллионов

Объект мощностью 20 тысяч кубометров в сутки начали возводить в 2021 году. Основное финансирование — почти 2,5 млрд рублей — выделено из федерального бюджета; свыше 400 млн направлено из областного и местного. Техническая готовность — 91%, ввод запланирован на этот год.