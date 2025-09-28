Ричмонд
На завершение строительства водозабора Цимлянска добавят более 100 миллионов

Юрий Слюсарь проверил строительство водозабора в Цимлянске.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь во время рабочей поездки осмотрел стройплощадку водозабора и водопроводных очистных сооружений в Цимлянске в субботу, 27 сентября. Об этом сообщили в правительстве региона.

Подрядчик, глава района и МинЖКХ доложили о ходе работ.

Объект мощностью 20 тысяч кубометров в сутки начали возводить в 2021 году. Основное финансирование — почти 2,5 млрд рублей — выделено из федерального бюджета; свыше 400 млн направлено из областного и местного. Техническая готовность — 91%, ввод запланирован на этот год.

Для полноценного запуска нужны технологическое присоединение к централизованным сетям водоотведения, пуско-наладка и модернизация лабораторий — свыше 100 млн рублей. Юрий Слюсарь поручил подготовить обоснование и предусмотреть средства в бюджете 2026 года.

— Важно не просто построить, но и обеспечить хорошее качество воды для людей, — подчеркнул губернатор.

