Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших в результате стрельбы в церкви в Мичигане выросло до девяти

Число пострадавших в результате стрельбы и пожара в церкви в американском штате Мичиган выросло до девяти. Минимум один человек погиб. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщают местные СМИ со ссылкой на власти.

Число пострадавших в результате стрельбы и пожара в церкви в американском штате Мичиган выросло до девяти. Минимум один человек погиб. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщают местные СМИ со ссылкой на власти.

Злоумышленником оказался 40-летний мужчина. Он заехал на территорию церкви на своем автомобиле, а затем открыл огонь. Представители местной полиции сообщили, что он умышленно совершил поджог здания. Мотивы нападения не установлены, нападавший нейтрализован.

Инцидент произошел в Церкви Святых последних дней, являющейся крупнейшей деноминацией мормонизма. Ранее средства массовой информации сообщали, что убитый в начале сентября политический активист Чарли Кирк положительно отзывался об этом месте, а подозреваемый в его убийстве Тайлер Робинсон был воспитан в мормонской традиции.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал произошедшее, заявив, что «похоже, это еще одно целенаправленное нападение на христиан в США». В полиции Нью-Йорка сообщили, что в связи с происшествием в Мичигане будут направлены сотрудники во все религиозные учреждения города, передает RT.

О произошедшем стало известно вечером того же дня. Сообщения о стрельбе начали поступать примерно в 11:00 по местному времени.

Узнать больше по теме
Биография Чарли Кирка
Американский политический активист, публицист и основатель организации Turning Point USA, Чарли Кирк стал одной из самых заметных фигур консервативного движения. Детали его жизни, карьеры и трагической гибели — в нашем материале.
Читать дальше