Число пострадавших в результате стрельбы в церкви в Мичигане выросло до девяти

Число пострадавших в результате стрельбы и пожара в церкви в американском штате Мичиган выросло до девяти. Минимум один человек погиб. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщают местные СМИ со ссылкой на власти.
Злоумышленником оказался 40-летний мужчина. Он заехал на территорию церкви на своем автомобиле, а затем открыл огонь. Представители местной полиции сообщили, что он умышленно совершил поджог здания. Мотивы нападения не установлены, нападавший нейтрализован.
Инцидент произошел в Церкви Святых последних дней, являющейся крупнейшей деноминацией мормонизма. Ранее средства массовой информации сообщали, что убитый в начале сентября политический активист Чарли Кирк положительно отзывался об этом месте, а подозреваемый в его убийстве Тайлер Робинсон был воспитан в мормонской традиции.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал произошедшее, заявив, что «похоже, это еще одно целенаправленное нападение на христиан в США». В полиции Нью-Йорка сообщили, что в связи с происшествием в Мичигане будут направлены сотрудники во все религиозные учреждения города, передает RT.
О произошедшем стало известно вечером того же дня. Сообщения о стрельбе начали поступать примерно в 11:00 по местному времени.