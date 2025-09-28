Риелтор поставила точку в попытках продать подмосковную дачу Пугачевой

Никита пытался многострадальный дом выставить и для аренды — за 700 тысяч рублей в месяц. Но и это не привлекло клиентов. К слову, проблемы с продажей недвижимости — дело семейное. Алла Пугачева и ее муж-иноагент также оставили попытки продать свой 6-этажный замок в деревне Грязь. Теперь «женщина, которая поет» надеется, что в будущем ее дети Лиза и Гарри сделают из здания музей любви.