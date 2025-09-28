«Бизнес всегда найдет дорогу для грузов». Альтернативы при закрытии границы обозначили в ГТК

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес всегда найдет дорогу для грузов. На этом акцентировал внимание председатель ГТК Владимир Орловский в интервью телеканалу СТВ, сообщает БЕЛТА.
Как сообщалось ранее, Пограничная стража Республики Польша ночью 12 сентября закрыла свои пункты пропуска на белорусско-польской границе. Под замком оказались автодорожные «Брест» — «Тересполь» и «Козловичи» — «Кукурыки», а также четыре железнодорожных пунктах пропуска: «Гродно» — «Кузница Белостоцкая», «Берестовица» — «Зубки Белостоцкие», «Свислочь» — «Семеновка», «Брест» — «Тересполь».
Руководитель ГТК рассказал, как складывалась ситуация после закрытия Польшей движения через границу. «Если взять (потоки грузоперевозок. — Прим. БЕЛТА) с запада, то у Польши — 64% всего движения груза, включая экспорт и импорт. Движение грузов показывает, что основная потеря как раз была для самой Польши и у транзита, в первую очередь это Китай. Что касается востока, то здесь основные грузы у нас транзитные, потоки более распределены, поэтому какого-то удара нет. И если граница закрыта, значит, грузы пойдут по другому пути. Бизнес всегда найдет дорогу для своих грузов», — подчеркнул глава ведомства.
Из-за закрытия границы не могли выехать и польские грузовики. «Порядка 1,5 тыс. грузовиков (оставались. — Прим. БЕЛТА) на территории Беларуси, практически все они находились на складах временного хранения, то есть на таможенных площадках. Сутки хранения транспортного средства с грузом или порожнего, разницы нет, стоят около 15 евро. Сумма небольшая, но в любом случае не по нашей вине они там стояли», — уточнил Владимир Орловский. -0-
Скриншот видео телеканала СТВ.
