«Бизнес всегда найдет дорогу для грузов». Альтернативы при закрытии границы обозначили в ГТК

Руководитель ГТК рассказал, как складывалась ситуация после закрытия Польшей движения через границу. «Если взять (потоки грузоперевозок. — Прим. БЕЛТА) с запада, то у Польши — 64% всего движения груза, включая экспорт и импорт. Движение грузов показывает, что основная потеря как раз была для самой Польши и у транзита, в первую очередь это Китай. Что касается востока, то здесь основные грузы у нас транзитные, потоки более распределены, поэтому какого-то удара нет. И если граница закрыта, значит, грузы пойдут по другому пути. Бизнес всегда найдет дорогу для своих грузов», — подчеркнул глава ведомства.