ФИФА изменит важнейшее правило в футболе

«Если вратарь отражает пенальти, после этого назначается удар от ворот вне зависимости от дальнейших действий. Это должно повысить справедливость и понятность эпизода», — цитирует Bild представителей ФИФА. В организации подчеркнули, что пока не принято решение о том, как будут трактоваться эпизоды с рикошетом от штанги или перекладины без касания вратаря.