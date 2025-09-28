Температура ниже нормы зафиксирована на всей европейской части России

Вильфанд уточнил, что в Приволжском федеральном округе ночные температуры повсеместно будут отрицательными, а в ближайшие несколько дней могут показать от минус 5 до минус 8 градусов. Низкие температуры ожидаются и в Южном федеральном округе: ночью в Ростовской области показатели достигнут минус 3 градусов, в Волгоградской области — минус 4 градусов, а в Калмыкии — минус 2 градусов.