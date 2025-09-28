Температура ниже нормы зафиксирована на всей европейской части России

В настоящее время вся европейская часть Российской Федерации находится под влиянием холодных воздушных масс, что приводит к температурам ниже обычных показателей. Об этом в воскресенье, 28 сентября, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
— На всей европейской территории России погода прохладная, ниже нормы. Мощнейший антициклон распространяет свое влияние, и поступают холодные воздушные массы. Они будут перемещаться с севера, северо-запада и северо-востока. Это нечасто встречающийся процесс на такой большой территории, — поделился синоптик.
Вильфанд уточнил, что в Приволжском федеральном округе ночные температуры повсеместно будут отрицательными, а в ближайшие несколько дней могут показать от минус 5 до минус 8 градусов. Низкие температуры ожидаются и в Южном федеральном округе: ночью в Ростовской области показатели достигнут минус 3 градусов, в Волгоградской области — минус 4 градусов, а в Калмыкии — минус 2 градусов.
Аналогичная картина прогнозируется и в Северо-Западном федеральном округе, а также на Урале, где уже наблюдается снежный покров и отмечаются низкие дневные температуры, передает ТАСС.
Тем не менее Вильфанд сообщил, что с воскресенья и до конца следующей недели в Московском регионе не ожидается значительных осадков. По его словам, атмосферное давление будет высоким, и это обеспечит ясную погоду.