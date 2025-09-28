Ричмонд
Крутой: проведение очередного заседания ВНС запланировано на конец года

«С учетом того, что в конце года предстоит провести Всебелорусское народное собрание и рассмотреть окончательную версию программы социально-экономического развития на следующие пять лет, наверное, через эту призму будет идти и разговор с правительством», — сказал глава Администрации Президента.

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение очередного заседания Всебелорусского народного собрания запланировано на конец года. Об этом заявил глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Недавно глава государства Александр Лукашенко анонсировал большое совещание с правительством по итогам работы экономики за истекший период. По словам Дмитрия Крутого, разговор будет гораздо шире, нежели просто подведение итогов.

«С учетом того, что в конце года предстоит провести Всебелорусское народное собрание и рассмотреть окончательную версию программы социально-экономического развития на следующие пять лет, наверное, через эту призму будет идти и разговор с правительством», — сказал глава Администрации Президента.

По его словам, в графике белорусского лидера также очень много международных визитов. «У Президента очень много приглашений. Мы сейчас совместно с МИД стараемся с нашими международными партнерами эти визиты окончательно определить», — отметил Дмитрий Крутой.

Анонсирован и ряд больших разговоров по ситуации в отдельных отраслях экономики, например в деревообработке и легкой промышленности. -0-

