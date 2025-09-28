Ричмонд
Губернатор Воронежской области предупредил об угрозе атаки БПЛА

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Силы ПВО наготове. Жителей просят не выходить на улицу и держаться подальше от оконных проемов. Об этом предупредил губернатор региона Александр Гусев.

