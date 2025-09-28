Шоу «Звезды в джунглях — 2»: что случилось в первом выпуске нового сезона

Бузова и Галустян снова ведут шоу «Звезды в джунглях».
Новый сезон шоу «Звезды в джунглях» уже вышел на экраны. Первый выпуск показали на ТНТ 28 сентября. Условия остались прежними, однако в этот раз новый состав участников столкнется с еще более серьезными испытаниями. Один из игроков уже покинул шоу, не выдержав конкуренции. Подробнее — в материале URA.RU.
О чем шоу «Звезды в джунглях — 2».
Звезды российского шоу-бизнеса проходят испытания на выживание в суровых условиях дикой природы. В рамках проекта участникам не разрешается использовать современные технологии. Они проходят опасные испытания, проверяющие их физическую выносливость и психологическую устойчивость. Чаще всего задания связаны с крупными насекомыми, змеями и другой неприятной живностью.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСкандал на «Суперстаре»: Катя Лель рассказала, как разрешила конфликт с Кудрявцевой.
За успешное прохождение испытаний звезды получают «монеты». Их можно положить в общий призовой фонд или потратить на покупку воды или еды.
В завершении каждого выпуска двое участников, за которых проголосовали игроки, сталкиваются в финальном поединке. Проигравший покидает проект. В начале следующей серии к проекту присоединяется новый участник. Победитель шоу получит крупный денежный приз. Его размер зависит от остальных участников проекта и «монет», которые они отправят в общую копилку.
Кто участвует в шоу «Звезды в джунглях — 2», кто ведущие.
Аристарх Венес — актер, Вадим Дубровин — актер, Альбина Кабалина — актриса, Джефф Монсон — американский боксер, проживающий в УфеИрина Пинчук — экс-участница Дома-2,Ася Резник — актриса, Сергей Романович — актер, Екатерина Шкуро — блогер, актриса, Артур Диланян — блогер, Маша Малиновская — телеведущая.
Ведущие нового сезона — Ольга Бузова и Михаил Галустян.
Что произошло в первом выпуске шоу «Звезды в джунглях — 2».
Аристарх Венес смог завоевать денег для командыФото: Светлана Шевченко / РИА Новости.
Группа участников прибыла на место шоу без Артура Диланяна и Маши Малиновской. Их имена были засекречены для остальных игроков. Первым заданием для них было угадать их среди нескольких человек в масках. На кону был 1 миллион рублей несгораемой суммы, которую нельзя будет потратить на еду. Игроки открыли две из пяти масок, под которыми скрывались блогер Артур Диланян и телеведущая Маша Малиновская. Под остальными масками оказалась массовка из местных жителей, которые будут помогать игрокам в течение всего сезона.
Первое испытание за «монеты».
Полоса препятствий имела два уровня и включала четыре этапа. Пять участников находились на верхнем ярусе, остальные оказывали им поддержку снизу, помогая преодолевать переходы с одной платформы на другую. На заключительном участке дистанции необходимо было перенести мешки с песком и с помощью катапульты сбить ими мишени.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’ВИА Суперстар!" 27 сентября: что произошло в 4 выпуске и кто покинул шоу.
За каждую сбитую мишень начислялось по две монеты. На выполнение задания отводилось не более 10 минут. В нижнем ярусе находились более сильные участники (Вадим Дубровин, Джефф Монсон, Альбина Кабалина, Ян Дилан, Маша Малиновская). На верхнем располагались те, кто отличался ловкостью (все остальные). Самым метким игроком оказался Аристарх Венес, который выбил три мишени. Благодаря актеру призовой фонд пополнился на 1,2 млн рублей и составил — 2,2 млн рублей.
Испытание за «иммунитет».
Вечером было проведено испытание на получение иммунитета. Участникам предлагалось разместить шарик внутри круглой конструкции и вращать его до тех пор, пока он не выпадет на землю. Первой в этом состязании выбыла Альбина Кабалина. В финале за победу боролись Вадим Дубровин и Сергей Романович.
В результате наибольшую выносливость продемонстрировал Сергей Романович, который и стал обладателем иммунитета. Кроме того, в текущем сезоне победителям конкурсов на иммунитет в качестве дополнительного приза вручается банка колы от спонсора.
Как прошла церемония голосования.
Вадим Дубровин чуть не вылетел с проектаФото: Владимир Федоренко / РИА Новости.
Поздно вечером прошла первая церемония голосования. В итоге голоса распределились следующим образом:
Малиновская — против Пинчук, Венес — против Кабалиной, Пинчук — против Малиновской, Шкуро — против Малиновской, Романович — против КабалинойКабалина — против Дубровина, Дубровин — против Малиновской, Монсон — против Дубровина, Резник — против Монсона, Диланян — против Дубровина.
Номинантами на выгон стали Вадим Дубровин и Маша Малиновская.
Испытание на вылет: кто покинут проект.
Маша Малиновская первой покинула проектФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости.
Вадим Дубровин и Мария Малиновская с завязанными ногами должны были перенести десять осьминогов из одной емкости в другую, стараясь опередить соперника. Использование рук было строго запрещено. Осьминогов необходимо было вылавливать из аквариума, наполненного ледяной водой, исключительно ртом. Вадим Дубровин первым выполнил задание, обеспечив себе победу в испытании. Он остался в проекте и получил дополнительный голос на ближайшем голосовании. Маша Малиновская покинула шоу.
Когда смотреть вторую серию шоу «Звезды в джунглях-2».
Шоу «Звезды в джунглях — 2» показывают на телеканале ТНТ. Второй выпуск проекта можно будет увидеть 5 октября в 18:00 по московскому времени.