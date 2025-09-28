Шоу «Звезды в джунглях — 2»: что случилось в первом выпуске нового сезона

Группа участников прибыла на место шоу без Артура Диланяна и Маши Малиновской. Их имена были засекречены для остальных игроков. Первым заданием для них было угадать их среди нескольких человек в масках. На кону был 1 миллион рублей несгораемой суммы, которую нельзя будет потратить на еду. Игроки открыли две из пяти масок, под которыми скрывались блогер Артур Диланян и телеведущая Маша Малиновская. Под остальными масками оказалась массовка из местных жителей, которые будут помогать игрокам в течение всего сезона.