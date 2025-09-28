Ричмонд
Чемпион России по лыжным гонкам Андрей Парфенов попался на допинге

Чемпион России по лыжным гонкам Андрей Парфенов заявил, что получил положительный результат допинг-теста на мельдоний. Видеообращение 37-летнего спортсмена в воскресенье, 28 сентября, было опубликовано в Telegram-канале команды «Лыжные гонки 47».

— Для меня этот результат стал шоком, и сейчас я разбираюсь в том, как эта субстанция могла попасть в мой организм, — рассказал спортсмен.

Парфенов подчеркнул, что всегда проявлял «максимальную внимательность» к своему питанию и использованию спортивных добавок. В заявлении указано, что содержание мельдония в пробе Парфенова «едва превышает установленные нормы».

Андрей Парфенов является чемпионом России 2015 года в спринте свободным стилем, спринте классическим стилем и командном спринте 2019 года, а также призером этапов Кубка мира.

В марте 2025 года он завоевал серебряную медаль чемпионата России в Казани в командном спринте.

Бывшего чемпиона Всемирной боксерской организации россиянина Магомеда Курбанова дисквалифицировали на три года из-за нарушений антидопинговых правил.

Кроме того, шесть запрещенных веществ обнаружили в допинг-пробе дисквалифицированного генерального директора «Сочи» Игоря Григоренко. Организация отстранила спортсмена от любой хоккейной деятельности на четыре года по обвинению в нарушении антидопинговых правил.