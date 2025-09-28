«Ворвался к нам на кухню»: Орбан рассказал о внезапном разговоре с Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что во время семейного ужина у него состоялся незапланированный телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Необычным случаем глава венгерского правительства поделился с журналистами.
— Поздним вечером я безмятежно ужинал с женой, когда президент Соединенных Штатов «ворвался» на нашу кухню — по телефону. Мы говорили о том, откажется ли Венгрия от российских газа и нефти или нет… Мы отстаивали национальные интересы Венгрии, как и положено, — приводит его слова портал Telex.
В СМИ тем временем появилось мнение, что Трамп усилил влияние на континентальную Европу, хотя лидеры ЕС отрицают, что называют его «президентом Европы». Сам лидер утверждал, что подобный титул ему действительно приписывают.
Власти США не будут вводить новые санкции в отношении РФ, пока европейские страны покупают большие объемы российской нефти и газа. Об этом 23 сентября сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Дональд Трамп знает, что есть вариант, при котором ему придется наложить дополнительные издержки в отношении России.