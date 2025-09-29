«То ли еще будет»: Бойкова и Козловский покорили Юбилейный четверным выбросом

«Я очень рада, что у меня наконец-то это получилось. Пусть это еще не официальные соревнования, но шаг огромный», — сказала Бойкова.
«И особенно приятно, что впервые это произошло именно в Юбилейном, в нашем родном Петербурге. То ли еще будет», — добавил Козловский.
Для дуэта это серьезный прорыв: раньше четверной выброс удавался только на шоу или в отдельных попытках, а на турнирах он заканчивался падениями. Теперь элемент встал в соревновательную программу под эпическую «Лунную сонату».
Не остались без внимания и призеры Олимпиады-2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они рассказали, что пока решили вернуться к старым костюмам, а в будущем планируют новые четверные элементы.
«В первую очередь хотели восстановить то, что у нас уже было. Но планы есть, главное — без травм», — сказал Галлямов.
На фоне этого пара Артёма Грицаенко и Елизаветы Осокиной заявила, что не гонится за четверными.
«Хотим довести тройные элементы до идеала, а уже потом думать об усложнении», — отметил Грицаенко. Их новая программа поставлена под саундтрек к фильму «Мулен Руж».
Контрольные прокаты в фигурном катании — это открытые выступления спортсменов в начале сезона. Судьи не выставляют оценки и не распределяют места: прокаты нужны, чтобы показать новые программы, проверить готовность, увидеть ошибки и собрать первые впечатления зрителей и тренеров. По сути, это репетиция перед настоящими соревнованиями.