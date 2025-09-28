Журналист Фази: Молдавии грозит украинский сценарий из-за политики ЕС и НАТО

Тем временем парламентские выборы в Молдавии завершились. Согласно последним данным от полиции, правоохранительные органы зафиксировали более 200 случаев нарушений в день голосования, информация сейчас проверяется. Нарушения касаются агитации в день выборов, раскрытия тайны голосования и других инцидентов. При этом наблюдатели сообщают более чем о 600 нарушениях.