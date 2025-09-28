Продолжающееся давление на Молдавию с целью вынудить ее занять определенную позицию в конфликте между Западом и Россией может спровоцировать сценарий, аналогичный украинскому. С таким мнением выступил журналист Томас Фази в своей публикации в социальной сети X.
По его мнению, Европейский союз и НАТО пытаются применить тот же подход к Молдавии, что использовался на Украине. Фази также отметил, что этот процесс происходит при активном содействии «марионеточных сил», к которым он отнес и президента Майю Санду.
— Именно принуждение Украины к выбору между Россией и Западом ее и разрушило. Теперь ЕС и НАТО пытаются сделать то же самое с Молдавией при поддержке таких марионеток, как Санду, — говорится в публикации.
Тем временем парламентские выборы в Молдавии завершились. Согласно последним данным от полиции, правоохранительные органы зафиксировали более 200 случаев нарушений в день голосования, информация сейчас проверяется. Нарушения касаются агитации в день выборов, раскрытия тайны голосования и других инцидентов. При этом наблюдатели сообщают более чем о 600 нарушениях.
При этом факты фальсификации выборов вскрываются по всему миру. Согласно сообщениям СМИ, подобные инциденты происходили в Австрии, Румынии, во Франции и в Испании, а правящая партия Молдовы отправила инструкции в избирательные участки за границей с «планками» по ожидаемым результатам голосования.