В Могилеве сотрудники Департамента охраны МВД помогли оперативно доставить юношу в больницу

На Витебском проспекте облцентра внимание группы задержания Октябрьского отдела охраны звуковым сигналом обратил водитель «Ауди».

28 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве сотрудники Департамента охраны МВД помогли оперативно доставить юношу в больницу. Об этом БЕЛТА сообщили в Департаменте охраны МВД.

На Витебском проспекте облцентра внимание группы задержания Октябрьского отдела охраны звуковым сигналом обратил водитель «Ауди». Подбежав к милиционерам, он попросил о помощи: в машине 17-летний сын, парень бензопилой отрезал себе палец на ноге, нужно срочно в больницу.

Сотрудники милиции, включив спецсигнал, незамедлительно сопроводили автомобиль к учреждению здравоохранения, по пути через оперативно-дежурную службу проинформировав медиков о ситуации.

Отец парня искренне поблагодарил сотрудников. Позже выяснилось: операция прошла успешно, палец успели спасти. -0-