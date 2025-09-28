28 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве сотрудники Департамента охраны МВД помогли оперативно доставить юношу в больницу. Об этом БЕЛТА сообщили в Департаменте охраны МВД.
На Витебском проспекте облцентра внимание группы задержания Октябрьского отдела охраны звуковым сигналом обратил водитель «Ауди». Подбежав к милиционерам, он попросил о помощи: в машине 17-летний сын, парень бензопилой отрезал себе палец на ноге, нужно срочно в больницу.
Сотрудники милиции, включив спецсигнал, незамедлительно сопроводили автомобиль к учреждению здравоохранения, по пути через оперативно-дежурную службу проинформировав медиков о ситуации.
Отец парня искренне поблагодарил сотрудников. Позже выяснилось: операция прошла успешно, палец успели спасти. -0-