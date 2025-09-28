В Ростовской области объявили беспилотную опасность вечером 28 сентября

Вечером 28 сентября в Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Оповещение поступило от РСЧС.
— Объявлена беспилотная опасность по всей территории региона, — предупреждают жителей Дона.
Всем рекомендуют покинуть улицы, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги, а также не подходить к окнам.
Напомним, что в ночь на воскресенье, 28 сентября, силы ПВО отразили воздушную атаку БПЛА в Ростовской области в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районе.
