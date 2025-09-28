Глава Комитета госконтроля Герасимов напомнил тезис Лукашенко, что в Беларуси нет неприкасаемых лиц

Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов в эфире телеканала «Беларусь 1» напомнил тезис президента республики, что в стране нет неприкасаемых лиц.
После встречи Александра Лукашенко с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Ли Си, который отвечает за дисциплину, глава КГК отметил, что подходы Беларуси и КНР в борьбе с коррупцией схожи.
«Когда я встречался в Пекине с моими коллегами, мы это обсуждали — очень многие подходы жесткие. По сути дела, требования нашего Главы государства — нету неприкасаемых лиц. Такой же тезис и в Китае. И, соответственно, авторитет органов Китая, он очень высокий».
Тем временем глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, что Всебелорусское народное собрание пройдет до конца 2025 года.
Также мы писали, что 55 портретов знаменитых белорусов появятся на фасаде нового Национального исторического музея в Минске: Всеслав Чародей, Скорина и Тетка, Машеров и Савицкий, Филарет и Станюта, Мулявин и Медведь.
А глава таможни сказал, кто пропускает больше машин из Беларуси — Польша, Литва или Латвия.