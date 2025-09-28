Ричмонд
Умер шестикратный чемпион Испании в составе «Реала» Аракистайн

Бывший вратарь мадридского клуба скончался в возрасте 88 лет.

Источник: Аргументы и факты

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн скончался на 89-м году жизни, сообщили в мадридскогом клубе.

«“Реал”, его президент и совет директоров хотели бы выразить свои глубочайшие сожаления в связи со смертью Хосе Аракистайна», — говорится в сообщении клуба.

В «Реале» Аракистайна назвали одним из величайших вратарей в истории клуба.

Отметим, на счету Аракистайна шесть побед в чемпионате Испании в 1960-х, а также победа в Кубке европейских чемпионов в 1966 году. Всего футболист провел за «Реал» 97 матчей в 1961—1968 годах. В составе сборной Испании Аракистайн участвовал в чемпионате мира в 1962 году в Чили. Он также выступал за «Реал Сосьедад», «Эльче» и «Кастельон».

Ранее пресс-служба Японской футбольной ассоциации (JFA) сообщила, что лучший бомбардир сборной Японии Кунисигэ Камамото скончался в 81 год от пневмонии.