Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Всего 4,2 тыс. граждан Молдавии смогли проголосовать в России

При этом численность молдавской диаспоры в РФ превышает 300 тыс. человек.

Источник: Аргументы и факты

Лишь 4 204 гражданина Молдавии проголосовали на территории России на парламентских выборах в республике, передает агентство ТАСС со ссылкой на ЦИК Молдавии.

Сообщается, что соответствующие результаты были получены на 21:45 мск.

Известно, что численность молдавской диаспоры в РФ превышает 300 тысяч человек. Уточняется, что молдавские власти открыли на территории России лишь два избирательных участка, несмотря на просьбы представителей диаспоры.

Напомним, 28 сентября в Молдавии проходило голосование на выборах в парламент. Ранее ЦИК республики сообщил, что голосование на выборах завершено, участки на территории страны закрылись в 21.00 по мск.