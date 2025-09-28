Всего 4,2 тыс. граждан Молдавии смогли проголосовать в России

Лишь 4 204 гражданина Молдавии проголосовали на территории России на парламентских выборах в республике, передает агентство ТАСС со ссылкой на ЦИК Молдавии.
Сообщается, что соответствующие результаты были получены на 21:45 мск.
Известно, что численность молдавской диаспоры в РФ превышает 300 тысяч человек. Уточняется, что молдавские власти открыли на территории России лишь два избирательных участка, несмотря на просьбы представителей диаспоры.
Напомним, 28 сентября в Молдавии проходило голосование на выборах в парламент. Ранее ЦИК республики сообщил, что голосование на выборах завершено, участки на территории страны закрылись в 21.00 по мск.