Допинг-проба трёхкратного чемпиона РФ по лыжным гонкам Парфёнова дала положительный результат

По информации источника, вещество было найдено в небольшом количестве. В команде Парфёнова заявили о начале внутреннего расследования, подчеркнув, что ответственность за нарушение антидопинговых правил лежит на спортсмене. Трёхкратный чемпион России по лыжным гонкам выразил удивление результатам пробы. Он собирается выяснить, каким образом мельдоний мог попасть в его организм. Также лыжник заявил, что никогда сознательно не принимал запрещённые препараты.