Актера Юрия Батурина внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Российский актер Юрий Батурин весен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*, свидетельствует информация с ресурса.
Причиной внесения блогера в базу сайта названы финансовая помощь российским Вооруженным силам и поддержка РФ. Кроме того, Батурина обвинили в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».
Напомним, сайт «Миротворец» появился в 2014 году, в него включают данные тех, кого киевский режим считает «угрозой национальной безопасности Украины». В его базе уже числятся известные российские деятели, включая политиков, бизнесменов, актеров, спортсменов.
Ранее стало известно, что в базу «Миротворец» попал российский блогер Макс Комикадзе (настоящее имя — Вусал Филимонов), он известен своими пародиями на главу киевского режима Владимира Зеленского. Блогера обвинили в поддержке РФ и «покушении на территориальную целостность Украины».
* Признан террористическим и запрещен в России.