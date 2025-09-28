ЦИК: Правящая партия Молдавии лидирует, набирая 41,22 процента голосов

По предварительным данным ЦИК, после обработки 40,11 процента протоколов с избирательных участков, правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» получила 41,22 процента голосов на парламентских выборах. Оппозиционный патриотический блок в свою очередь набирает 30,74 процента.
Блок «Альтернатива» набирает 7,86 процента, партия «Демократия дома» — 6,91 процента, а «Наша партия» — 6,46 процента голосов. Общее число депутатских мест в парламенте Молдавии составляет 101, передает РИА Новости.
Парламентские выборы в Молдавии завершились вечером 28 сентября. Согласно последним данным полиции, правоохранительные органы зафиксировали более 200 случаев нарушений в день голосования, информация сейчас проверяется. Нарушения касаются агитации в день выборов, раскрытия тайны голосования и других инцидентов. При этом наблюдатели сообщают более чем о 600 нарушениях.
При этом факты фальсификации выборов вскрываются по всему миру. Согласно сообщениям СМИ, подобные инциденты происходили в Австрии, Румынии, во Франции и в Испании, а правящая партия Молдовы отправила инструкции в избирательные участки за границей с «планками» по ожидаемым результатам голосования.