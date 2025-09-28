Вэнс: Москва несколько раз отказала в трехсторонней встрече по Украине

Москва в последнее время высылает отказы в проведении трехсторонней встречи с делегацией Киева и Вашингтона. Об этом в воскресенье, 28 сентября, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.
— Мы по-прежнему привержены мирному урегулированию. Но танго танцуют вдвоем: мы заметили, что в последнюю пару недель российская сторона отказывалась от двусторонних или трехсторонних (с участием США) встреч, — добавил политик.
Кроме того, он отметил, что России необходимо признать ситуацию на фронте, а также сделать первые шаги к урегулированию конфликта.
В этот же день политик заявил, что США надеются, что русские осознают реальность того, сколько людей «они теряют» во время конфликта на Украине.
Ранее Вэнс также утверждал, что президент США Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России. Он подчеркнул, что Трамп готов к полному спектру продуктивных договоренностей с Москвой в сфере экономики, если конфликт на Украине будет урегулирован.
Глава США, в свою очередь, отметил, что по-прежнему решительно настроен добиться урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной.