Вэнс: Москва несколько раз отказала в трехсторонней встрече по Украине

Ранее Вэнс также утверждал, что президент США Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России. Он подчеркнул, что Трамп готов к полному спектру продуктивных договоренностей с Москвой в сфере экономики, если конфликт на Украине будет урегулирован.