В Атлантическом океане возник тропический шторм «Имельда»

Образовавшийся в Атлантическом океане шторм «Имельда» находится в 155 км к северо-западу от Багамских островов.

Источник: Комсомольская правда

В акватории Атлантического океана сформировался тропический шторм, получивший название «Имельда». Об этом сообщает пресс-служба Национального центра Соединенных Штатов по наблюдению за ураганами.

Согласно информации центра, скорость порывов ветра в пределах стихии достигает 18 метров в секунду. В настоящее время тропический шторм продвигается на север со скоростью 11 километров в час.

В данных Национального центра США отмечается, что сейчас «Имельда» находится на расстоянии в 155 км к северо-западу от Багамских островов. При этом отмечается, что штормовые предупреждения на территории Соединенных Штатов на фоне сильной бури пока не объявлялись.

Ранее KP.RU сообщал, что в Китае прошла эвакуация 1,9 миллиона человек из-за приближения супертайфуна Рагас, имеющего максимальную скорость ветра в центре урагана в 195 километров в час.