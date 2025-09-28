В Атлантическом океане возник тропический шторм «Имельда»

В данных Национального центра США отмечается, что сейчас «Имельда» находится на расстоянии в 155 км к северо-западу от Багамских островов. При этом отмечается, что штормовые предупреждения на территории Соединенных Штатов на фоне сильной бури пока не объявлялись.