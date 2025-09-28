Ричмонд
Поезд бизнес-класса из Мозыря в Минск столкнулся с лосем

Поезд бизнес-класса из Мозыря в Минск столкнулся с лосем и задержался на час.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская железная дорога сообщила, что поезд бизнес-класса из Мозыря в Минск столкнулся с лосем и задержался на час.

Дикое животное оказалось на пути поезда региональных линий бизнес-класса № 873 в воскресенье, 28 сентября, в 20 часов 56 минут. Все произошло на перегоне Верейцы — Талька.

«По причине произошедшего поезд следует с задержкой ориентировочно 1 час», — отметили в БЖД, посоветовав уточнять информацию о графике движения поезда по номеру контакт-центра 105.

Также Белорусская железная дорога принесла извинения пассажирам за причиненные неудобства.

