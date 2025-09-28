Российскую туристку похитили в Таиланде и продали в рабство в Мьянме

По информации Telegram-канала, в лагере застряли люди из Китая, России и Юго-Восточной Азии. При этом на буферную зону законы не распространяются — люди работают по 16 часов, однако денег им никто не платит. Выбраться оттуда можно — за это необходимо отдать около 15 тысяч долларов.