Российскую туристку похитили в Таиланде и продали в рабство в Мьянме

Российскую туристку похитили в Таиланде, после чего продали в рабство в Мьянме — девушка приехала в Бангкок работать моделью. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщили в Telegram-канале Mash.
По прибытии в Таиланд россиянку сразу увезли в специальный лагерь на границе с Мьянмой. Именно там якобы из людей делают рабов, после чего принуждают обслуживать «хозяев».
Многих пленных заставляют заниматься мошенничеством — из молодых девушек делают «моделей», позже те вымогают у состоятельных людей деньги. Тех, кто пытается ослушаться, бьют плетью и грозят продать на органы.
По информации Telegram-канала, в лагере застряли люди из Китая, России и Юго-Восточной Азии. При этом на буферную зону законы не распространяются — люди работают по 16 часов, однако денег им никто не платит. Выбраться оттуда можно — за это необходимо отдать около 15 тысяч долларов.
На данный момент россиянка все еще находится там, связаться с ней никто не может.
12 сентября в Таиланде также пропала еще одна девушка из России. Эрика Владыко заказала такси на ресепшен отеля и уехала на улицу, где находятся бары, а после этого перестала выходить на связь. Дочь пропавшей осталась одна в номере отеля. После этого ребенка отвезли в детский дом.