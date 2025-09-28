Юрист Хаминский: коллекторы не могут звонить чаще восьми раз в месяц

Юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский дал советы, которые помогут при общении с коллекторами.
Несмотря на установленные государством запреты, представители коллекторских служб продолжают звонить в неустановленное время, а иногда и являться домой к должникам с угрозами.
В случаях столкновения с коллекторами важно действовать спокойно и грамотно, чтобы не усугубить ситуацию. Важно помнить, что коммунальные компании не имеют права привлекать коллекторов для взыскания долгов за услуги ЖКХ. Это напрямую запрещено статье Жилищного кодекса РФ.
Юрист советует не вступать в пространные дискуссии, не подтверждать долг и не обещать оплату.
— Требуйте предоставить все сведения в письменной форме. Вы имеете полное право отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных, направив соответствующее заявление коллекторскому агентству, — сказал юрист Lenta.ru.
Угрозы и оскорбления, звонки в ночное время — все это нарушения. Юрист напомнил, что звонить должникам можно только в дневное время. Есть так же ограничения по количеству звонков — не раньше раза в сутки в дневное время и не чаще 8 раз в месяц.
Эксперт так же посоветовал фиксировать все разговоры, сохранять СМС и детализацию звонков. Это может стать доказательством в случае оказания давления. Пожать жалобы на работу коллекторов можно в Федеральную службу судебных приставов.
— Не повышайте тон при общении с коллекторами, спокойно уточните размер долга, систему начислений и пени. Запросите документы о переходе права требования и расчет задолженности, — сказала «Известиям» экономист Эльвира Глухова.
Так же с 1 сентября 2025 года в России вступили в силу изменения в законодательстве, регулирующем деятельность коллекторских агентств. Общение с коллекторами не может быть анонимным. Любое взаимодействие с должником должны быть верифицированным, коллекторы должны представиться, указать контактный номер телефона и другие данным, пишет Life.ru.
Подобная мера позволит защитить россиян от «черный коллекторов». И обеспечить гражданам возможность сразу понимать, с кем они ведут дела, и предотвратить потенциальные случаи мошенничества, сообщает Царьград.