Юрист Хаминский: коллекторы не могут звонить чаще восьми раз в месяц

Угрозы и оскорбления, звонки в ночное время — все это нарушения. Юрист напомнил, что звонить должникам можно только в дневное время. Есть так же ограничения по количеству звонков — не раньше раза в сутки в дневное время и не чаще 8 раз в месяц.