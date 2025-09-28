Ричмонд
В США рассказали о создании оружия, способного сбивать десятки дронов за раз

New Atlas: микроволновая система Leonidas сбила 49 дронов за один импульс.

Источник: Комсомольская правда

Американские разработчики создали оружие, способное поражать десятки БПЛА за раз. Компания Epirus уже провела ряд испытаний. Микроволновая система Leonidas, как показала практика, может выводить из строя по 49 дронов за один импульс, пишет New Atlas.

Как отмечает портал, во время последних тестирований оружие уничтожило в общей сложности 61 дрон. Для ликвидации беспилотников система, как уточняется, использует высокоэнергетические микроволны, из-за чего происходит отключение бортовой электроники БПЛА.

В материале утверждается, что система безопасна для людей, которые могут находиться близи нее. Автор статьи подчеркнул, что оружие разработано на полупроводниках, в основе которых — нитрид галлия.

В России тем временем начали использовать новые беспилотники, с помощью которых ВС РФ удается расширять уже созданные «зоны поражения» ВСУ. Они находится прямо перед линиями боевого соприкосновения.

