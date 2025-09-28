Ярчайший огненный шар можно было наблюдать над Полесьем. Что это было?

Жители Беларуси и соседних стран 22 сентября 2025 года в 02.00.18 могли наблюдать на ночном небе суперболид, яркость которого была близка к полной Луне. Он пролетел практически над Солигорском в северном направлении. В момент пролета местность ярко осветилась, а небо приобрело голубой цвет.