Трамп выступил с громким заявлением о сделке по Газе

Reuters: Трамп намерен заключить мирную сделку по Газе на встрече с Нетаньяху.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 29 сентября, американский лидер Дональд Трамп проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе встречи может быть заключена мирная сделка по сектору Газа. Об этом заявил в интервью Reuters хозяин Белого дома.

Дональд Трамп подчеркнул, что намерен получить хороший отклик от Израиля и арабских стран. Он добавил, что уже представил свой мирный план. По мнению президента США, условия соглашения направлены, в том числе, на достижение мира во всем регионе.

«Все хотят заключить эту сделку», — поделился Дональд Трамп.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что коллективное наказание палестинцев в секторе Газа и планы по аннексии Западного берега реки Иордан не имеют оправдания. Он пояснил, что эти действия привели к гибели мирных жителей, в частности, — детей.

