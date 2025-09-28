Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Стрельба в церкви Мичигана является нападением на христиан в США

Стрельба в церкви мормонов в штате Мичиган — это целенаправленное нападение на христиан в США. Такое мнение в воскресенье, 28 сентября, выразил американский лидер Дональд Трамп.

Стрельба в церкви мормонов в штате Мичиган — это целенаправленное нападение на христиан в США. Такое мнение в воскресенье, 28 сентября, выразил американский лидер Дональд Трамп.

Глава государства также пообещал оказать содействие федеральных властей в расследовании.

— ФБР немедленно прибыло на место, будет играть ведущую роль в расследовании на федеральном уровне и в полной мере оказывать содействие должностным лицам штата и местным властям, — отметил политик.

По словам Трампа, подозреваемый мертв, однако следователям многое предстоит узнать.

— Это еще одно целенаправленное нападение на христиан в США. Администрация Трампа будет информировать общественность, как мы всегда и делаем, — добавил президент в социальной сети Truth Social.

О произошедшем стало известно вечером того же дня. Сообщения о стрельбе начали поступать примерно в 11:00 по местному времени.

Позже число пострадавших в результате стрельбы и пожара в церкви в американском штате Мичиган выросло до девяти. Минимум один человек погиб.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше