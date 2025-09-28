Оппозиционные партии лидируют на выборах в Молдавии

Оппозиционные партии, в том числе Патриотический блок, получили 49,05 процента, опережая правящую партию «Действие и солидарность» (44,55 процента), следует из данных Центральной избирательной комиссии Молдавии после подсчёта 80,04 процента протоколов с участков.
По данным ЦИК, «Действие и солидарность» набирает 44,55 процента, Патриотический блок — 27,85 процента голосов, блок «Альтернатива» — 8,69 процента, «Наша партия» — 6,53 процента, «Демократия дома» — 5,98 процента.
Напомним, в Молдавии состоялось голосование на выборах в парламент. В стране работало свыше 2,2 тысячи избирательных участков, ещё 301 участок был открыт за пределами республики.
Ранее сообщалось, что ЦИК Молдавии признал парламентские выборы состоявшимися.