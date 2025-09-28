Музыкантов Белгородской области не смог остановить даже обстрел ВСУ

Музыканты Белгородской государственной филармонии не прервали концерт даже во время ракетного обстрела и отключения света в городе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам главы региона, во время атаки ВСУ и перебоев с электроснабжением артисты продолжили выступление, подсвечивая ноты фонариками на телефонах.