Музыкантов Белгородской области не смог остановить даже обстрел ВСУ

Музыканты продолжили играть.

Музыканты Белгородской государственной филармонии не прервали концерт даже во время ракетного обстрела и отключения света в городе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам главы региона, во время атаки ВСУ и перебоев с электроснабжением артисты продолжили выступление, подсвечивая ноты фонариками на телефонах.

«Музыка вечна, как и героизм наших музыкантов. Музыка продолжила звучать даже после отключения света в филармонии…», — написал губернатор в telegram-канале. Он подчеркнул, что коллектив филармонии стал примером стойкости в сложных условиях.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ атаковали спасателей МЧС, когда те тушили пожар в Белгородской области.

Ранее глава региона сообщил о ракетном ударе по белгородской инфраструктуре со стороны ВСУ. В результате атаки были зафиксированы серьезные перебои с подачей электроэнергии в городе и регионе. По предварительным данным, пострадали два мирных жителя. Позже Гладков уточнил, что Белгород подвергся повторному обстрелу. Оперативные службы продолжают устранять последствия повреждений и обеспечивать безопасность населения.