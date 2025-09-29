Что можно и нельзя делать в Людмилин день 29 сентября на Птичье голошенье

Православная церковь 29 сентября вспоминает святую Людмилу, княгиню Чешскую и Евфимию Всехвальную. В народе принято отмечать Людмилин день. Вместе с тем у праздника есть еще одно название — Птичье голошенье. Указанное название связано с тем, что 29 сентября может услышать голоса птиц, которые улетают на юг.
Что нельзя делать 29 сентября.
Не рекомендуется в указанный день начинать новые дела. День не подходит для того, чтобы ехать в дальние поездки. Не следует 29 сентября ловить рыбу. Считается, что рыбалка может спровоцировать неприятности.
Что можно делать 29 сентября.
По традиции, 29 сентября было принято есть блюда из птицы. Предки верили, что это может принести как здоровье, так и финансовую удачу. А еще обязательно посещали бани, чтобы на целый год избавиться от проблем со здоровьем.
Согласно приметам, теплая и сухая погода 29 сентября указывает на то, что осень выдастся долгой. В том случае, если листья на деревьях пожелтели, но не опали, предсказывают позднюю зиму.
Тем временем мы узнали, когда включат отопление в Беларуси в 2025: что известно, даты, сроки.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал о погоде в Беларуси на неделю с 29 сентября по 5 октября: «Прохладная, но стабильная погода».
Кроме того, заморозки до −3 градусов ожидаются в Беларуси в понедельник, 29 сентября.