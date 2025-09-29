Календарь на 29 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Взбешенный правитель решил подвергнуть девушку страшным мукам, однако изощренные пытки не нанесли ей вреда. В конце концов ее бросили на растерзание диким зверям. Но каково же было удивление язычников, когда животные, вместо того, чтобы наброситься на девушку, принялись лизать ей ноги. Лишь только медведица слегка ранила Евфимию. В эту секунду раздался голос с неба, зовущий к себе христианку. Евфимия предала свой дух Господу, после чего случилось землетрясение. Родители мученицы похоронили ее тело в окрестностях Халкидона. Позже над ее могилой возвели храм. На протяжение многих веков мощи святой были источником многих чудес.