Календарь на 29 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

29 сентября в мире отмечают День сердца и говорят о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Поздравления с профессиональным праздником принимают отоларингологи. Верующие чтят память святой Евфимии Всехвальной. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 29 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 29 сентября.
* ~День отоларинголога~
29 сентября поздравления с профессиональным праздником принимают отоларингологи — врачи, занимающиеся лечением болезней уха, горла, носа, головы и шеи. Именно этих специалистов в обиходе называют «лор» или «ухо-горло-нос». Дата праздника связана с началом сезона простуд и инфекций. Ведь именно в этот период отоларингологи становятся особенно востребованными.
В России большую роль в развитии этого направления медицины сыграли основоположники крупнейших терапевтических школ Сергей Боткин и Григорий Захарьин. В наше время эти врачи-отоларингологи используют в работе инновационное оборудование и современные методики.
Сегодняшний праздник — хороший повод не только поздравить медиков, но и вспомнить о том, что банальный насморк часто бывает коварен и не стоит заниматься самолечением. Воспаление верхних дыхательных путей или органов слуха требует обращения к специалисту.
* ~Всемирный день сердца~
День сердца призван повысить осведомленность общества о сердечно-сосудистых заболеваниях и мерах их профилактики. Впервые праздник отметили в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Позднее акцию поддержали ВОЗ и ЮНЕСКО. С 2011 года праздник стал отмечаться 29 сентября.
В России в этот день проводятся семинары для медиков и просветительские акции. Например, в Казани проходит мероприятие «10 000 шагов к жизни». Его участники пройдут определенную дистанцию, проверят артериальное давление и определят уровень глюкозы и холестерина в крови. В Хабаровском крае стартует ежегодная акция «Сердца амура», а в Якутии — благотворительный праздник «День добрых сердец».
* ~Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах~
В мире ежедневно попадают в отходы тонны качественных пищевых продуктов, пока около 10% населения планеты страдает от голода и недоедания. ООН предлагает объединить усилия, чтобы сократить продовольственные потери. По инициативе организации с 2019 года отмечается Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах. Дата напоминает обществу о важности баланса между производством и потреблением. Кстати, в России набирает популярность продуктосбережение и фудшеринг: все больше людей делятся с нуждающимися продуктами, а помогают им в этом так называемые банки еды.
* ~День осеннего одиночества~
Этот неофициальный праздник призван напомнить о том, что человек может быть одинок, даже если внешне он — душа компании. Осенью, когда дни становятся короче и холоднее, чувство внутреннего одиночества обостряется. Приглядитесь к своим друзьям — возможно, им не помешает теплый разговор и посиделки в кафе за чашкой ароматного кофе.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 29 сентября в других странах.
День кофе — США. Национальный день кофе — один из любимых гастрономических праздников американцев. Теплые слова благодарности сегодня принимают бариста — кофейных дел мастера. Этот праздник — хороший повод отведать любимый напиток и посидеть за чашечкой кофе с теми, кто вам нравится.
День кукурузы — Мексика. Мексиканскую кухню невозможно представить без сладкой кукурузы. Эта сельскохозяйственная культура веками кормила семьи в стране. Неудивительно, что для нее выделили особую дату. Сегодня кукуруза в Мексике — символ наследия, самобытности и национальной гордости. В этот день проходят кулинарные фестивали, а рестораны предлагают праздничное меню.
День победы в битве за Бокерон — Парагвай. Национальный праздник установлен в честь исторической даты — победы парагвайских войск в сражении против боливийcкой армии за форт Бокерон в 1932 году. Битва длилась три недели и известна как одна из самых кровопролитных в истории обеих стран. В этот день в разных городах Парагвая проходят памятные мероприятия.
Религиозные праздники 29 сентября.
* День памяти великомученицы Евфимии Всехвальной.
Святая великомученица Евфимия, жившая в конце III — начале IV века, во времена гонений на христиан, была родом из Халкидона и происходила из семьи сенатора. Вместе с другими христианами девушка была схвачена в городе Приск. Прельщенный красотой христианки, правитель города решил заставить ее отречься от веры. Он соблазнял Евфимию дорогими подарками, но та отвергла его ухаживания.
Взбешенный правитель решил подвергнуть девушку страшным мукам, однако изощренные пытки не нанесли ей вреда. В конце концов ее бросили на растерзание диким зверям. Но каково же было удивление язычников, когда животные, вместо того, чтобы наброситься на девушку, принялись лизать ей ноги. Лишь только медведица слегка ранила Евфимию. В эту секунду раздался голос с неба, зовущий к себе христианку. Евфимия предала свой дух Господу, после чего случилось землетрясение. Родители мученицы похоронили ее тело в окрестностях Халкидона. Позже над ее могилой возвели храм. На протяжение многих веков мощи святой были источником многих чудес.
Народные праздники и приметы 29 сентября.
* Ефимия, Птичья костка.
В этот день на Руси издревле почитали святую великомученицу Евфимию Всехвальную, в народе — Ефимию. Было принято охотиться на птиц, готовить из них вкусные блюда, а затем, рассматривая кости добычи, гадать о погоде. Отсюда и другое название праздника — Птичья костка.
Если пойманная утка, глухарь или другая птица оказывалась жирной с толстыми костями, значит зима будет суровой, с сильным морозами. Тонкие косточки, напротив, обещали мягкую зиму и раннюю весну.
Хозяйки в этот день активно заготавливали на зиму квашеную капусту. Чтобы сделать соление вкусней и полезней, в него добавляли клюкву, бруснику, яблоки.
Народные приметы гласили, что в этот день можно изменить характер сварливого мужа к лучшему. Для этого нужно изловить кота и терпеливо гладить его до тех пор, пока тот не начнет громко мурлыкать.
* Приметы.
На Ефимию тепло и сухо — зима задержится и будет мягкой.
Услышал гром — жди зиму без снега.
Если листья крепко держатся на ветвях — осень будет долгой.
Солнечный день — к мягкой зиме.
Скворцы все еще щебечут и не думаю улетать — впереди бабье лето.
Белки тащат в дупло орехи — зима будет морозной.
Какие исторические события произошли 29 сентября.
* 1650 год — в Лондоне открылось первое в мире брачное агентство.
* 1916 год — американец Джон Рокфеллер официально стал первым в мире бизнесменом-миллиардером.
* 1957 год — произошла радиационная авария на химкомбинате «Маяк» в Челябинской области, которая по масштабу уступает лишь авариям на Чернобыльской АЭС и Фукусиме-1, случившимся значительно позже.
Дни рождения и юбилеи 29 сентября.
* В 106 г до н. э. родился Гней Помпей Великий — римский военачальник и неоднократный консул республики.
Кто отмечает дни рождения.
* 89 лет исполняется Алле Демидовой — актрисе театра и кино, педагогу, народной артистке РСФСР.
* 52 году исполняется Константину Выборнову — российскому спортивному журналисту и телеведущему.