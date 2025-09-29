День идущего к реке и День осеннего одиночества: какие праздники отмечают в России и мире 29 сентября

День идущего к реке отмечается в честь популярного видео, которое записал российский блогер Сергей Симаков, известный под псевдонимом Серж Дур-Дачник. В этом ролике, выложенном в сеть 29 сентября 2015 года, он идет по полю к реке и говорит о смысле жизни, человеческом духе и материальных благах. В этот праздник можно последовать примеру блогера: пойти к реке, размышляя о слиянии с «бесконечно вечным», «созерцая великое фрактальное подобие» и «преисполняясь в своем сознании».