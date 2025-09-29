Народный календарь. Кому и зачем нужно пристально смотреть в глаза 2 октября

На Руси в эту дату также отмечали праздник пасечников — Пчелиную девятину. В течение девяти дней после него ульи готовили к зиме. В этот период каждое утро нужно есть мед, запивая его теплой водой. Считалось, что 2 октября этот продукт несет особую пользу организму.