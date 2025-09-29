Ричмонд
Народный календарь. Кому и зачем нужно пристально смотреть в глаза 2 октября

2 октября в народном календаре — Трофим и Зосим. В этот день церковь чтит память мучеников Трофима, Зосима, Савватия, Доримедонта, а также иеросхимонаха Алексия — старца Смоленской Зосимовой пустыни, который известен своим вкладом в избрание в 1917 году всероссийского патриарха.

На Руси в эту дату также отмечали праздник пасечников — Пчелиную девятину. В течение девяти дней после него ульи готовили к зиме. В этот период каждое утро нужно есть мед, запивая его теплой водой. Считалось, что 2 октября этот продукт несет особую пользу организму.

В эти девять дней устраивались Трофимовы вечерки, где молодые люди выбирали себе невест, а девушки присматривались к женихам. Считалось, что если 2 октября пристально посмотреть в глаза своему избраннику, то он обязательно ответит на ваши чувства.

Приметы погоды:

Южный ветер — к хорошему урожаю озимых в следующем году.

Если листья осины на земле лежат кверху лицом, а если кверху изнанкой — теплая.

Много желудей — урожай в следующем году будет богатым.

Гром гремит — зима без снега будет.

Теплая погода — ульи нужно убирать 10 октября.

Именины отмечают: Трофим, Федор.