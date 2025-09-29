Вперед в прошлое: какие кинопремьеры ждут нас в октябре

В октябре кинозрителям придется поднапрячь память — как историческую, так и кинематографическую. Впрочем, им помогут. Фильм Артема Михалкова «Первый на Олимпе» расскажет о первой золотой медали, завоеванной спортсменами СССР в 1952 году в Хельсинки, картина «Лермонтов» Бакура Бакурадзе поведает о последнем дне поэта перед роковой дуэлью. А фантастический «Трон: Арес», хотя и посвящен далекому будущему, но, чтобы разобраться с особенностями вселенной, придется вспомнить о предыдущих фильмах франшизы, самый свежий из которых вышел аж в 2010 году. О самых интересных премьерах октября рассказывают «Известия».
«Мир в огне»2 октября.
Мощная солнечная вспышка полностью уничтожила цивилизацию на восточном полушарии Земли. В постапокалиптическом мире немногие выжившие живут в постоянном страхе, а власть находится в руках многочисленных банд, дерущихся друг с другом за любые материальные артефакты, оставшиеся от прежней жизни. Джейк, один из самых удачливых сталкеров нового мира, собирает предметы искусства, когда-то ставшие знаковыми для человеческой культуры. Самое сложное из его заданий — найти в выжженной солнцем Европе оригинал «Моны Лизы», однако, прибыв в мир, где все воюют со всеми, он понимает, что его истинная миссия будет гораздо сложнее…
Несмотря на скромный по сегодняшним меркам бюджет в 60 млн долларов, создатели «Мира в огне» с любовью и тщанием создали детальную и весьма натуралистичную атмосферу постапокалиптического мира, детали которого хочется увлеченно рассматривать — будь то заросшие плющом помутневшие стеклянные фасады зданий, коллекция орденов на груди у бродяги и мародеры в потасканной полицейской форме, которых главный герой встречает одной из лучших шуток фильма: «Ведь вы же не настоящие копы?» Кастинг тоже не подкачал: в роли сталкера — рестлер и киноактер Дэйв Батиста, с успехом изображающий накачанных монстров во всех форматах боевой фантастики — от «Риддика» до «Спектра». Его партнершей стала Ольга Куриленко, первая русскоязычная «Бонд герл», партнерша Дэниела Крейга в «Кванте милосердия». Сэмюел Л. Джексон, восседающий посреди апокалипсиса в дорогом пальто и цэковской шапке пирожком, довершает картину.
«На посошок»2 октября.
Два отвязных пятидесятилетних приятеля, Карлобианка и Дориано, отправляются в алкотур по окрестностям Венеции, чтобы вспомнить молодость, в которой чего только не было — от масштабного воровства на производстве до открытия главной тайны мироздания. Во время похода по барам они встречают стеснительного студента-архитектора Джулио и решают научить его веселиться и жить так, чтобы ему потом тоже было что вспомнить. Разудалый вечер навсегда изменит жизнь «ботаника».
Алкоголическое драмеди могло стать очередной итальянской комедией положений, однако режиссер Франческо Соссаи с самого начала взял настолько житейски искренний тон, что картина превратилась в социальную притчу о гармонии и конфликте поколений. Карлобианка и Дориано — вечные подростки, которые никогда не вырастут, потому что любую мысль о переменах в жизни предпочитают не обдумывать, а залакировать парой рюмок и несколькими умеренно скабрезными шутками. Джулио привык ответственно относиться и к любви, и к работе, но чтобы двигаться вперед, ему недостает пьянящей легкости и природной, безосновной веры в себя, которыми в избытке одарены его старшие товарищи. Возможно, им троим есть чем поделиться друг с другом. Фильм вошел в программу «Особый взгляд» в Каннах и на фестиваль в Торонто; имеет смысл узнать, за что именно.
«Первый на Олимпе»9 октября.
В основе фильма — подлинная биография двукратного олимпийского чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова. Для мальчика, пережившего блокаду, спорт стал шансом начать новую жизнь, оставив позади ужасы прошлого. Тренеры, как и он, обожженные войной, помогают молодому человеку заново найти себя и устремиться к новой цели. Спорт для него — это тоже бой, и победу в этом бою он считает для себя делом чести. И ради нее готов идти до конца.
«Первый на Олимпе» — классическая спортивная драма о борьбе, преодолении и заслуженной победе. Кучерявый симпатяжка Глеб Калюжный кажется слишком красивым для мальчика-блокадника — но фокус в том, что на настоящего Юрия Тюкалова в молодые годы он похож словно брат-близнец. При этом биография знаменитого спортсмена настолько богата, что могла бы стать темой как минимум сериала. Выступив на Олимпиаде-1952 в Хельсинки — первой, в которой официально принимал участие СССР, — он завоевал для страны первое золото, впоследствии не только добыв вторую олимпийскую медаль, но и став шестикратным чемпионом Европы. После окончания спортивной карьеры Тюкалов некоторое время тренировал отечественную сборную, после чего нашел себя в художественном творчестве. Бюст Петра I его работы установлен на крейсере «Петр Великий», а его чеканное панно — часть монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Такую историю стоит знать.
«Лермонтов»16 октября.
Утро 15 июля 1841 года. Пятигорск, подножие горы Машук. Бывшие однокашники по юнкерской школе Николай Мартынов и Михаил Лермонтов готовятся к дуэли. Когда-то они были лучшими друзьями, потом стали приятелями-сослуживцами: охлаждению способствовала природная язвительность Лермонтова, не способного удержаться от колкостей даже в адрес собственного ближнего круга. И вот теперь они готовы стреляться насмерть, и хотя, по мнению историков, ни тот, ни другой всерьез не хотел гибели противника, дуэль разрушила обе жизни: после гибели Лермонтова Мартынов всю жизнь провел в затворничестве, каясь в своем поступке. Режиссер Бакур Бакурадзе попытался разобраться в истоках трагедии.
Говорят, «Лермонтов» Бакурадзе стал творческим ответом Николаю Бурляеву, снявшему одноименную картину в 1986-м. Согласно Бурляеву, гибель Лермонтова стала итогом метафизического противостояния поэта-патриота своей страны и враждебных России сил. Тем более Мартынов когда-то учился на одном курсе с Дантесом, а это многое объясняет. Увы, кинореплику Бакурадзе трудно признать до конца удачной. Российским режиссерам сюжеты про гибель гения вообще не особо даются — тому порукой «Последняя дорога», кажется, самый неудачный фильм неплохого режиссера Леонида Менакера. Прежде всего не хватает здоровой исторической отстраненности: герои все как один говорят трагическим шепотом и мучаются дурными предчувствиями, даже конюх. Полноте, господа, два века прошло; Лермонтов, конечно, гений, но эмоции уже имеют право подостыть.
«Трон: Арес»16 октября.
Если пару десятилетий назад человечество мечтало встретить братьев по разуму в звездных мирах, то теперь регулярно встречается с ними в виртуальных вселенных. Франшиза «Трон» посвящена одной из них: здесь живут программы с реальными человеческими чувствами, умеющие свободно передвигаться между реальным и виртуальным мирами, царит диктатура и проходят жестокие гладиаторские бои. Обитатели вселенной Трона — идеальные солдаты, и привлечение их в этом качестве в наш мир лишь вопрос времени. Программа по имени Арес станет первым из них…
Франшиза «Трон» существует с 1982 года: именно тогда на экраны вышел одноименный фильм, познакомивший человечество с виртуальной реальностью за десятилетия до ее расцвета. С тех пор вселенную «Трона» обогатили фильм «Трон: Наследие» 2010 года, одна короткометражка, мультсериал и четыре компьютерных игры. Неспешное развитие франшизы продолжил Йоахим Реннинг («Бандитки», «Малефисента: Владычица тьмы»). Джаред Лето в роли человека-программы Ареса и слава «Трона» как франшизы, всегда поддерживающей высокую планку по части спецэффектов, обещают отличное зрелище.
«Горыныч»23 октября.
Погружаясь в батискафе на дно Балтийского моря, бравый моряк Алексей Алехин не ожидал, что морское чудище утащит его в параллельную сказочную реальность, где ему придется стать родной мамой маленькому дракону Горынычу, излечить от хвори князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу и защитить княжество от явных врагов и тайных предателей. Ну и завоевать сердце принцессы, куда без нее. Задачи непростые, но на то Алехин и моряк российского флота, чтобы делать невозможное. С помощью дракона и боевых товарищей, конечно.
История, как известно, повторяется дважды. Недавно Александр Петров спасал корабль от чудовища в военно-морском хорроре «Кракен», а теперь заботится о детеныше дракона и выглядит при этом не менее органично. В отличие от остальных персонажей, которые отыгрывают сценарий с изяществом похмельной столичной звезды на новогодней елке в ДК. И добродушный, но недалекий князь, и силач с фанаберией заслуженного артиста республики, и темные силы вовсю корчат рожи и встают в третью позицию на каждой фразе, и даже красавица-принцесса хоть и держится поживее, но моряцких шуток напрочь не понимает, что, впрочем, неудивительно. «А тебя дома ждет кто-нибудь?» — «Ипотека меня ждет!» — «Это кто, девушка твоя?» — и правда, принцессе не разобраться. Зато родителям будет повод хохотнуть.