Вперед в прошлое: какие кинопремьеры ждут нас в октябре

Алкоголическое драмеди могло стать очередной итальянской комедией положений, однако режиссер Франческо Соссаи с самого начала взял настолько житейски искренний тон, что картина превратилась в социальную притчу о гармонии и конфликте поколений. Карлобианка и Дориано — вечные подростки, которые никогда не вырастут, потому что любую мысль о переменах в жизни предпочитают не обдумывать, а залакировать парой рюмок и несколькими умеренно скабрезными шутками. Джулио привык ответственно относиться и к любви, и к работе, но чтобы двигаться вперед, ему недостает пьянящей легкости и природной, безосновной веры в себя, которыми в избытке одарены его старшие товарищи. Возможно, им троим есть чем поделиться друг с другом. Фильм вошел в программу «Особый взгляд» в Каннах и на фестиваль в Торонто; имеет смысл узнать, за что именно.