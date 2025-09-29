Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп прервал ужин Орбана и его жены срочным звонком: о чем был разговор

Орбан рассказал о звонке Трампа во время ужина с целью обсудить нефть из РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прервал ужин премьера Венгрии Виктора Орбана и его жены. Супруги отвлеклись на разговор о российской нефти. Однако позже им всё же удалось завершить трапезу. Такими деталями поделился Виктор Орбан в TikTok, транслирует Telex.

Дональд Трамп, как рассказал венгерский премьер, намеревался получить ответ по вопросу об отказе Будапешта от газа и нефти из РФ. Однако Виктор Орбан «правильно представил» позицию государства. Он подчеркнул, что «отстаивал национальные интересы, как положено».

«Я, ничего не подозревая, ужинал с женой поздно вечером, когда президент США ворвался на нашу кухню на улице Синеге по средствам телефонного звонка», — заявил Виктор Орбан.

Премьер-министр также уточнил, что в ближайшее время ожидается много подобных ситуаций. Он пояснил, что вопрос российских энергоресурсов всё так же заботит США.

Виктор Орбан заявил Дональду Трампу о желании не привлекать Венгрию к ответственности за зависимость от российской нефти и природного газа в системе западных альянсов. После беседы с американским лидером премьер Венгрии отправился отдыхать, говорится в материале.

Ранее, по сведениям издания «Страна», Дональд Трамп дал негласное разрешение Венгрии на закупку нефти из России. Это связано с тем, что государство не имеет выхода к морю. Страна не может покупать нефть ни у кого, кроме России.

Хозяин Белого дома также сделал заявление об отказе Турцией от энергоресурсов РФ. По мнению президента США, это случится. Он объяснил, что такое решение имеет место быть, так как у Турции есть возможность приобретать нефть у множества других стран. Дональд Трамп настоял на отказе Анкары от ресурсов РФ.

Помимо разговоров о российской нефти, американский лидер заинтересован также в осуществлении мирной сделки по Газе. Он оповестил, что 29 сентября проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе встречи, уточнил Дональд Трамп, может быть заключена мирная сделка по сектору Газа. Он назвал выдвинутые им условия хорошими.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше