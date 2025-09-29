Трамп прервал ужин Орбана и его жены срочным звонком: о чем был разговор

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прервал ужин премьера Венгрии Виктора Орбана и его жены. Супруги отвлеклись на разговор о российской нефти. Однако позже им всё же удалось завершить трапезу. Такими деталями поделился Виктор Орбан в TikTok, транслирует Telex.
Дональд Трамп, как рассказал венгерский премьер, намеревался получить ответ по вопросу об отказе Будапешта от газа и нефти из РФ. Однако Виктор Орбан «правильно представил» позицию государства. Он подчеркнул, что «отстаивал национальные интересы, как положено».
«Я, ничего не подозревая, ужинал с женой поздно вечером, когда президент США ворвался на нашу кухню на улице Синеге по средствам телефонного звонка», — заявил Виктор Орбан.
Премьер-министр также уточнил, что в ближайшее время ожидается много подобных ситуаций. Он пояснил, что вопрос российских энергоресурсов всё так же заботит США.
Виктор Орбан заявил Дональду Трампу о желании не привлекать Венгрию к ответственности за зависимость от российской нефти и природного газа в системе западных альянсов. После беседы с американским лидером премьер Венгрии отправился отдыхать, говорится в материале.
Ранее, по сведениям издания «Страна», Дональд Трамп дал негласное разрешение Венгрии на закупку нефти из России. Это связано с тем, что государство не имеет выхода к морю. Страна не может покупать нефть ни у кого, кроме России.
Хозяин Белого дома также сделал заявление об отказе Турцией от энергоресурсов РФ. По мнению президента США, это случится. Он объяснил, что такое решение имеет место быть, так как у Турции есть возможность приобретать нефть у множества других стран. Дональд Трамп настоял на отказе Анкары от ресурсов РФ.
Помимо разговоров о российской нефти, американский лидер заинтересован также в осуществлении мирной сделки по Газе. Он оповестил, что 29 сентября проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе встречи, уточнил Дональд Трамп, может быть заключена мирная сделка по сектору Газа. Он назвал выдвинутые им условия хорошими.