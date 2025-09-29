Ричмонд
Маск ответил на пост Дурова о просьбе блокировать Telegram-каналы о Молдавии

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал слова создателя мессенджера Telegram Павла Дурова — последний рассказал о просьбах цензурировать каналы перед президентскими выборами в Молдавии. Свое мнение в воскресенье, 28 сентября, предприниматель выразил в социальной сети X.

— Вау, — написал Маск в ответ на публикацию Дурова.

По словам российского бизнесмена, Франция воспользовалось его положением — арестом, чтобы повлиять на политические события в Восточной Европе.

Тем временем в Молдавии проходит голосование на парламентских выборах. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 23 кандидата, включая партии и независимых участников.

Правозащитная организация Promo-Lex, в свою очередь, уже выявила 40 инцидентов на парламентских выборах: чаще всего отмечалось необоснованное присутствие посторонних на избирательных участках или в радиусе 100 метров от них.

По предварительным данным ЦИК, после обработки 40,11 процента протоколов с избирательных участков, правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» получила 41,22 процента голосов на парламентских выборах.

