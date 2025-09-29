Калининградская область готовится к российско-китайским играм и строит новые спортивные объекты

Подготовку к этому масштабному форуму обсудили на встрече в Москве губернатор Алексей Беспрозванных и Министр спорта России Михаил Дегтярёв.
Ожидается, что в игры съедутся около 300 спортсменов, а общее число участников, включая тренеров, официальных лиц и судей, превысит 600 человек. В программу соревнований вошли десять дисциплин, от бадминтона и баскетбола до синхронного плавания и скалолазания, а также показательные выступления самбистов. Уже создан организационный комитет и принят общий план мероприятий.
«Окончательное решение о задействованных спортивных объектах и о видах спорта планируется принять в октябре после визитов и консультаций с представителями общероссийских спортивных федераций», — отметил Алексей Беспрозванных. Среди потенциальных площадок — «АВТОТОР-Арена», дворец спорта «Янтарный», а соревнования по пляжному волейболу решено провести в центре Калининграда, специально установив для этого разборный стадион. Уже в ноябре на международном форуме представят фирменный стиль и наградную атрибутику предстоящих игр.
Еще одной ключевой темой встречи стало развитие спортивной инфраструктуры региона. Алексей Беспрозванных поставил задачу обеспечить «якорными» спортивными объектами все муниципалитеты. Эта работа уже ведется полным ходом: в сентябре в Светлом открылся новый ФОК с бассейном, а в Славске, Мамоново, Пионерском и Гвардейске скоро введут в эксплуатацию современные комплексы.
Министр спорта поддержал выделение средств на несколько крупных проектов. Среди них — крытый ледовый комплекс в Гурьевске с двумя хоккейными площадками и дорожками для керлинга, а также ФОК с двумя бассейнами в Балтийске. Оба объекта получат положительное заключение госэкспертизы и будут полностью адаптированы для людей с инвалидностью. В стадии проектирования находятся спортивный комплекс в Краснознаменске, Центр прогресса бокса в Калининграде и специализированный ФОК для гимнастики и акробатики.
Отдельное важное решение касается создания в региональной столице Центра адаптивного спорта. Под этот социально значимый проект уже выделен земельный участок, и по поручению губернатора начата разработка проектной документации, которую планируется завершить в 2026 году.