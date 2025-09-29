Калининградская область готовится к российско-китайским играм и строит новые спортивные объекты

Министр спорта поддержал выделение средств на несколько крупных проектов. Среди них — крытый ледовый комплекс в Гурьевске с двумя хоккейными площадками и дорожками для керлинга, а также ФОК с двумя бассейнами в Балтийске. Оба объекта получат положительное заключение госэкспертизы и будут полностью адаптированы для людей с инвалидностью. В стадии проектирования находятся спортивный комплекс в Краснознаменске, Центр прогресса бокса в Калининграде и специализированный ФОК для гимнастики и акробатики.